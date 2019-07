Politiker in der Stadtverwaltung

Gruppe CDU / M.A. Hinz hospitiert

Langenhagen. Die Gruppenmitglieder der CDU-Fraktion / M.A. Hinz sind auch in den kommenden Wochen fleißig. Sieben Personen haben sich entschieden, in den nächsten Wochen in der Verwaltung der Stadt Langenhagen zu hospitieren. Sie wollen auf diese Weise auch die „andere Seite“ kennen lernen. Diese sieben Personen haben sich unterschiedliche Bereiche ausgesucht, wie beispielsweise den Fachbereich Ordnung bzw. den Fachbereich Jugend. Ihnen ist bewusst, dass sie durch dieses "Hineinschnuppern" nur einen kleinen Einblick in die vielfältige Verwaltungstätigkeit erhalten, dennoch soll dies auch ein Zeichen an die Verwaltung sein, dass man sich als Politiker oder Politikerin mit dem Aufgabenspektrum auseinandersetzen möchte. Der Fraktionsvorsitzende Reinhard Grabowsky, der selbst in der Bauverwaltung hospitiert, ist sich sicher: "Gegenseitiges Verständnis der jeweiligen Aufgaben ist wichtig für eine gemeinsame Arbeit im Sinne der Stadt Langenhagen. Dabei hilft uns dieser Blick hinter die Kulissen mit Sicherheit."