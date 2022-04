Politisch motiviert

Langenhagen (ok). Kyrillische Buchstaben in roter Farbe: Vandalen haben an der Tempelhofer Straße diverse Graffitis hinterlassen. Die Graffitis deuten nach Auskunft der Polizei auf einen politisch motivierten Zusammenhang mit Bezug auf die politische Lage in der Ukraine hin. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.