Polizei sucht Vermissten

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei war Marcin Krzysztof C. zuletzt am Donnerstag, 29. April, bei seiner Fachärztin. In den darauffolgenden Tagen verpasste er drei weitere Behandlungstermine, weshalb die Ärztin die Polizei informierte.Aufgrund einer Erkrankung ist der Vermisste einer erhöhten Eigengefahr ausgesetzt. Er benötigt dringend die fachärztliche Behandlung.Eine umfangreiche Fahndung nach dem 38-Jährigen verlief bislang erfolglos. Die Polizei erhofft sich nun Hinweise aus der Bevölkerung, die zum Antreffen von Marcin Krzysztof C. führen.Er ist 1,78 Meter groß und wiegt etwa 75 Kilogramm. Er hat braunes, an den Schläfen schütteres Haar (so genannte Geheimratsecken). Darüber hinaus befindet sich ein medizinischer Zugang im linken Arm des Vermissten.Zeugen, die Marcin Krzysztof C. gesehen haben oder Hinweise zum Verbleib des 38-Jährigen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Langenhagen unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17 zu melden.