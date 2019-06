Polizeibeamte im Einsatz

Langenhagen. Die CDU diskutiert zum Thema „Polizeibeamte im Einsatz: Wie arbeitet das Kommissariat in Langenhagen?“ Das Stadtgespräch geht am Donnerstag, 20. Juni, ab 20 Uhr in im Paulaner Wirtshaus an der Walsroder Straße in gemütlicher Atmosphäre über die Bühne Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, dem Gastredner und Leiter des Polizeikommissariats Langenhagen, Alexander Zimbehl, Fragen zu stellen. Moderiert wird das Stadtgespräch von der Vorsitzenden der CDU Langenhagen, Jessica Golatka.