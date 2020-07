Portemonnaie entwendet

Langenhagen. Eine Frau entwendete nach Auskunft der Polizei am Dienstag zwischen 21.30 und 21.50 Uhr in einer Pizzeria am Reuterdamm in einem günstigen Moment ein Portemonnaie. Sie flüchtete anschließend als Beifahrerin in einem Audi A 4 mit ausländischem Kennzeichen. Der Fahrer des Wagen war männlich. Die identische Frau, etwa 25 bis 30 Jahre alt, rund 1,65 bid 1,70 Meter groß, kräftig gebaut, Militärhose darüber einen bunten Rock, fiel in zwei weiteren Gaststätten an der Walsroder Straße durch ihr Verhalten auf. Dort kam es zu keinen Diebstählen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.