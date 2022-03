Portemonnaie geklaut

Godshorn. Ein Dieb entwendete nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 10.25 und 10.50 Uhr das Portemonnaie aus der Jackentasche eines 82-Jährigen m Edeka-Markt an der Hauptstraße in Godshorn, während er sich im Supermarkt

aufhielt. Da sich auch die PIN in der Geldbörse befand, wurden 1.000 Euro abgehoben. Daher noch einmal der Hiweis: PIN und Geld bitte immer unbedingt getrennt voneinander aufbewahren. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.