Portemonnaie gestohlen

Langenhagen. Einer 65-jährigen Langenhagenerin wurde nach Auskunft der Polizei am Mittwoch gegen 11.30 Uhr an der Kasse eines Lebensmittelgeschäftes an der Desbrocksriede das Portemonnaie entwendet. In diesem befanden sich neben den persönlichen Papieren auch die EC-Karte sowie 65 Euro Bargeld. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.