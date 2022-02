Portemonnaie gestohlen

Langenhagen. Langfinger nutzten nach Auskunft der Polizei am Freitag zwischen 11.45 und 11.50 Uhr im Aldi-Markt am Osttor an der Erich-Ollenhauer-Straße die Gelegenheit und entnahmen das Portemonnaie einer Frau aus deren Handtasche. Sie hatte es

an ihren Einkaufswagen gehängt. In dem Portemonnaie befanden sich

sowohl Bargeld in Höhe von 15 Euro als auch eine EC-Karte. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.