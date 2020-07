Portemonnaies geklaut

Langenhagen (ok). Langfinger waren nach Auskunft der Polizei am Freitagmittag in den beiden Aldi-Märkten an der Desbrocksriede und Am Pferdemarkt aktiv. In Schulenburg ließen sie zwischen 11 und 11.30 Uhr das Portemonnaie aus einer Handtasche mitgehen, die eine 76-Jährige im Rollator abgelegt hatte. Am Pferdemarkt entwendeten sie eine halbe Stunde später das Portemonnaie aus einer Handtasche im Einkaufswagen einer 51-Jährigen. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.