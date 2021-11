Portmonee geklaut

Langenhagen. Während des Einkaufens am Dienstag gegen 14 Uhr in einem Modegeschäft im City-Center Langenhagen werden einer 70-jährigen Langenhagenerin aus der Handtasche das Portmonee entwendet. In diesem befanden sich nach Auskunft der Polizei unter anderem die persönlichen Papiere sowie 80 Euro Bargeld. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.