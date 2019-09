Portmonee weg

Langenhagen. Ein Dieb entwendete naxh Auskunft der Polizei am Sonnabend gegen 10.30 Uhr auf dem Flohmarkt an der Theodor-Heuss-Straße das Portemonnee eines Manes aus dessen getragenen Rucksack. In dem Portemonnaie befanden sich 70 Euro Bargeld und Ausweisdokumente. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.