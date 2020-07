Positiv auf THC

Langenhagen. Ein 21-jähriger Autofahrer aus Langenhagen wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle am Donnerstag gegen 1.45 Uhr am Gieseckenkamp angehalten und kontrolliert.Hierbei wurden körperliche Auffälligkeiten festgestellt. Ein freiwilliger Urinvortest schlug positiv auf THC-haltiges Betäubungsmittel an. Im Polizeikommissariat Langenhagen wurde dem Fahrer eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wiederentlassen