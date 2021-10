Post eröffnet Filiale wieder

Kaltenweide. Die Deutsche Post DHL hat die Stadt Langenhagen heute informiert, dass sie am 1. Dezember die Filiale in Kaltenweide wieder eröffnet. Nach Auskunft der Post wird diese am bisherigen Standort am Kaltenweider Platz 7 im Schreibwarengeschäft eröffnet und soll Montag bis Sonnabend von 8 bis 20 Uhr geöffnet sein. Bürgermeister Mirko Heuer freut sich mit den Kaltenweider Bürgern, dass die postalische Versorgung der Bevölkerung somit vor Ort gewährleistet bleibt, nachdem die Post zunächst die Schließung der Kaltenweider Filiale zum 30. November bekannt gegeben hatte.