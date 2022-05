Präsenz oder Live-Stream

24. Mai: Informationsabend an der IGS

Langenhagen. Nach zwei Corona-Jahren ist in diesem Jahr wieder eine Präsenzveranstaltung für alle Schüler, die im nächsten Schuljahr den elften Jahrgang der IGS Langenhagen besuchen möchten, und deren Eltern in der Aula der IGS Langenhagen möglich. Außerdem wird ein Live-Stream angeboten, der auch eine Distanz-Teilnahme ermöglicht.Der Elterninformationsabend findet am Dienstag, 24. Mai, um 18.30 Uhr in der Aula der IGS Langenhagen statt.An diesem Abend werden wichtige Informationen zur Klassenbildung, dem pädagogischen Konzept, der Lehrbuchausleihe, den Vorbereitungstagen, den Fachwahlen, einem Auslandschuljahr und der Gestaltung der ersten Schultage nach den Ferien gegeben.Aufgrund der enorm hohen Anmeldezahlen mit 220 Schülern ist es nicht mehr möglich, dass alle angemeldeten Schüler mit einem Elternteil in die Aula kommen können.Eine Teilnahme an diesem Abend ist für alle angemeldeten Schüler verpflichtend.Eltern und Schülermüssen sich für die Teilnahme vorab auf der Homepage der IGS Langenhagen (www.igs-langenhagen.de) anmelden. Das Anmeldeportal ist ab Montag, 16. Mai, ab 10 Uhr geöffnet, und es kann gewählt werden zwischen einer Anmeldung in der Aula (maximal. zwei Personen) und der Teilnahme per Live-Stream.