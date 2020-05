Präsenzgottesdienste beginnen

Langenhagen. Am Sonntag, 31. Mai, beginnen in der Neuapostolischen Kirche Nord- und Ostdeutschland wieder die sonntäglichen Präsenzgottesdienste in den Gemeinden. In Langenhagen beginnen die Gottesdienste um 10:00 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich, da die bekannten Abstands- und Hygieneregeln konsequent eingehalten werden müssen. Sie gelt en auf unbestimmte Zeit, bis die Behörden andere Vorschriften erlassen. Gemeindemitglieder mit Vorerkrankungen, die zur Risikogruppe gehören sind gebeten, möglichst weiter zu Hause die angebotenen Gottesdienste via Telefon und Video wahrzunehmen um sich nicht in Gefahr zu begeben. Die sonntäglichen Videogottesdienste blieben bis zur Normalisierung der Gemeindegottesdienste erhalten.