Prävention Fahrraddiebstahl

Langenhagen. Das Polizeikommissariat Langenhagen ist mit einem Präventionsstand mit Informations- und Beratungsangebot rund um den Themenbereich „Fahrrad" im CCL vertreten. Die Bürger können sich sowohl in Sachen Schutz vor Fahrraddiebstahl als auch über verkehrsrechtliche Bestimmungen informieren. Die notwendigen Vordrucke für eine Fahrradregistrierung sind ebenso direkt am Präventionsstand erhältlich. Interessenten für den Polizeiberuf können sich am Stand bei einer Einstellungseraterin informieren.