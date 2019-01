Predigt über Israel

Langenhagen. Das Alte und Neues Testament der Bibel gehören zusammen. Ja, Juden und Christen haben den gleichen Gott. Sie stehen auf dem gleichen Fundament. Das wird auch Thema des Gottesdienstes am Sonntag, 27. Januar, in der Elia-Kirche in Langenhagen sein, zu dem ganz herzlich um 10 Uhr eingeladen wird. Als Gastprediger wird Winfried Balke aus Israel begrüßt, der sehr gern wieder einmal in der Nähe seiner alten Heimat Hannover zu Besuch ist. Seit 2014 genießt er mit seiner Frau sein ständiges Wohnrecht in Israel. Winfried Balke ist Autor mehrerer spannender Bücher zum Thema Bibel und Israel. Am kommenden Sonntag wird er in der Elia-Kirche über das Thema „Gottes Weg mit seinem Volk Israel und mit uns“ predigen.