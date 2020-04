Predigt zum Mitnehmen

Godshorn. Am Sonntag, 26. April wird wieder eine “Predigt-Zum-Mitnehmen” an der Kirche Zum Guten Hirten zur Verfügung stehen. Beifügt wird auch ein Gottesdienst, der zu Hause gefeiert werden kann. Dieses Angebot wurde zu Ostern sehr gut angenommen Die Predigten werden in einem Aufsteller vor der Kirche zur finden sein.