Preisskat beim MTV

Engelbostel/Schulenburg. Der MTV Engelbostel-Schulenburg lädt alle Mitglieder und Freunde des Vereins zum Preisskat ein. Dieses Ereignis wird bereits seit vielen Jahren in der Vorweihnachtszeit durchgeführt. Es sind wieder attraktive Preise zu gewinnen. Das Skatturnier beginnt am Sonnabend, 7. Dezember, um 18 Uhr im Mehrzweckraum des Sport- und Kommunikationszentrums, Engelbostel am Stadtweg 43. Der Einsatz beträgt 15 Euro und ist bis zum 5. Dezember in der MTV Sport-Gaststätte jeweils ab 17 Uhr zu entrichten. Dies gilt dann gleichzeitig als Anmeldung. „Unser Ziel ist es, in diesem Jahr die Teilnehmerzahl 40 zu erreichen“, wünscht sich Mitorganisator Ottomar Giebel. Fragen zum Skatabend beantwortet er unter der Telefonnummer (0511) 74 12 92.