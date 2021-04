Private Feier aufgelöst

Altenhorst. Anonymer Hinweis auf eine private Feier in einer Wohnung mit mehreren Personen in Altenhorst: Vor Ort trafen die eingesetzten Beamten sechs volljährige Personen aus vier unterschiedlichen Haushalten an. Zudem hielten sich nach Auskunft der Polizei

noch diverse Kinder mit in der Wohnung auf. Die Feier wurde aufgelöst und gegen alle sechs Personen eine Anzeige nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt.