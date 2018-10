Privater Flohmarkt

Kaltenweide. Am Sonnabend, 3. November, findet in Kaltenweide auf dem Hof Gosewisch in der Wagenzeller Straße 16 in der Zeit von 14 bis 18 Uhr ein privater Flohmarkt statt. Angeboten werden Antiquitäten, Dekoartikel für Haus und Garten, Haushaltswaren und Reitsportbedarf. Es ist der erste Flohmarkt dieser Art, der von den Familien Gosewisch und Künnecke ausgetragen wird. Die Ausstellerbereiche befinden sich "unter Dach" im Hauptgebäude, in den Garagen sowie am Reitstall. Für den kleinen Hunger zwischendurch ist gesorgt mit Würstchen und Kuchen sowie Kalt- und Warmgetränken. Stellflächen können noch bis zum 2. November unter flohmarkt@gosewisch.de reserviert werden.