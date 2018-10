Proben beginnen

Weihnachtsmusical in der Eliakirche

Langenhagen. Die Proben für das Weihnachtmusical „Die Sonderbare Nacht“ (von Gertrud Schöbel und Hella Heinzmann) starten am Sonnabend, 20.Oktober, um 9.30 Uhr in der Eliakirche an der Konrad-Adenauer-Straße 33. Herzlich eingeladen sind Kinder ab drei Jahren und Jugendliche. Jüngere Kinder können in Begleitung der Eltern mitmachen. Gesucht werden Sänger, Chorsänger, Schauspieler und Musiker. Bei dem ersten Treffen werden die Rollen verteilt. Die genauen Termine stehen unter www.elia-kirchengemeinde.de. Die Aufführung erfolgt am Heilig Abend. Der Aufführungsort wird noch bekannt gegeben.Bei den Proben bieten die Mitarbeiter ein Frühstück für die ganze Familie an. Eltern können im Chor mitsingen, im Orchester mitspielen, bei den Kulissen-, Kostüme mithelfen, oder einfach die Kinder unterstützen.