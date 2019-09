Probetraining

Langenhagen (ok). Kinder und Jugendliche, die Lust haben, Wasserball zu lernen, sind herzlich zu Probetrainingsterminen in die Wasserwelt eingeladen. Beginn ist am 23. und 30. September jeweils um 19.30 Uhr. Anmeldungen am besten unter wasseballsvljugend@gmsil.com.