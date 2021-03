Probleme und Wünsche aufnehmen

Engelbostel: digitale Ortschaftskonferenz

Engelbostel (ok). Die zweite digitale Ortschaftskonferenz zu der Afra Gammori, Bürgerschaftskandidatin der SPD, einlädt, hat Engelbostel zum Thema. Termin ist am Donnerstag, 25. März, ab 19 Uhr. Anmeldungen sind sowohl über die Seite Afra Gamooris, unter (0151) 40 32 56 44 oder aber auch unter kontakt@afragamoori.de möglich. Gemeinsam mit den jeweiligen SPD-Abteilungen möchte Afra Gamoori die Wünsche der Bürger aufnehmen und in den Wahlprogrammprozess mit einbeziehen. So will die SPD ihren Anspruch als Bürgerpartei untermauern. Afra Gamoori betont, dass sie als Bürgermeisterin eben für alle Bürger ansprechbar sein möchte. Weitere Termine folgen.