Programm fällt aus

Langenhagen. In der Tagesstätte Kastanienallee werden in den nächsten Tagen die Toiletten renoviert. Deswegen wird es in der Zeit bis einschließlich 14. Februar keine Angebote des DRK Langenhagen geben. Aus diesem Grunde fällt auch das Frühstück am Sonntag, 2. Februar, sowie die Karnevalfeier am 14. Februar aus. Aber die Jahreshauptveranstaltung am 12. Februar m Leibniz (SCL-Clubheim) findet statt.