Prügelei angezeigt

Godshorn. Im Bereich des Vereinsheimes am Spielplatzweg kontrollierte die Polizei am Sonnabend um 0.20 Uhr einen 19-Jährigen. Dabei bemerkten die Beamten Verletzungen an seinen Händen. Auf Nachfrage teilte er mit, dass er nach Streitigkeiten über Zigaretten von einer Personengruppe verprügelt worden sei. Diese hätten ihn geschlagen und getreten.

Es soll sich um sechs Männer gehandelt haben.