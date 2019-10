Prunksitzung

Langenhagen (ok). Prunksitzung der Langenhagener Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß: Mit von der Partie sind die Kinder- und Minigarde und die Tanzmariechen, zu sehen sind Showtänze. Los geht es am Sonnabend, 9. November, um 19.11 Uhr; Einlass ist um 18 Uhr. Der Eintritt liegt bei 14 Euro, Kinder und Jugendliche im Alter zwischen sechs und 14 Jahren zahlen sieben Euro. Karten sind im Langenforther Schützenhaus erhätlich. Oder auch telefonisch unter (0176) 22 35 40 19 sowie per E-Mail unter lkg.blauweiss@gmail.com.