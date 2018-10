Prunksitzung

Karnevalsgesellschaft Blau-Weiß feiert 25-jähriges Jubiläum

Langenhagen. Seit nunmehr 25 Jahren feiert der Verein den Karneval in Langenhagen und lädt zur großen Jubiläumsprunksitzung für Sonnabend, 10. November, ins Schützenhaus Langenforth ein. Es erwartet die Besucher ein buntes Programm aus Musik, Gesang, Show und Tanz. Einlass ist um 18 Uhr und Beginn des Programms um 19.11 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt für Erwachsene 14 Euro, für Kinder von sechs bis 14 Jahren sieben Euro und Kinder unter sechs Jahren haben freien Eintritt. Nach der Veranstaltung wird noch bis in den frühen Morgen mit Musik vom DJ gebührend gefeiert. Karten können unter der Telefonnummer 0176) 22 35 40 19 oder per Email unter lkg.blauweiss@gmail.com bestellt werden. Auf Grund der begrenzten Plätze ist eine Reservierung und Bestellung der Karten vorab ratsam. Karten an der Abendkasse gibt es nur solange der Vorrat reicht.