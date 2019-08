Pétanque-Turnier

Langenhagen. Auch der neue Seniorenbeirat der Stadt Langenhagen lädt wieder alle interessierten Ü60-Bürger zum Pétanque-Turnier an gewohnter Stätte im Eichenpark/Heestern gegenüber der Kindertagesstätte der Elisabethgemeinde ein. Das Turnier wird dort am 25. August in der Zeit von 10.30 Uhr bis 15 Uhr ausgetragen.