Puppenbühne

Kaltenweide (ok). Kaspers Puppenbühne gastiert von Sonnabend, 6., bis Sonntag, 14. Oktober, auf dem Festplatz an der Zellerie im Theatersaal. Es laufen "Biene Maja", "die verhexte Schneekönigin und "Olaf, der Schneemann" sowie "Räuber Hotzenplotz". Vorstellungen laufen sonnabends um 14 und 15.30 Uhr, sonntags um 11 und 15 Uhr, montags, dienstags, mittwochs sowie freitags um 16 Uhr. Am Donnerstag, 11. Oktober, ist keine Aufführung. Am Sonnabend ist Familientag, da kostet der Eintritt nur fünf Euro pro Person, sonst sieben Euro. Sonntag um 11 Uhr haben die Papas in Begleitung eines Kindes freien Eintritt, und am Montag ist Kindertag. Da zahlen die Kinder den halben Eintrittspreis.