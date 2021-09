Qi Gong

Langenhagen. Die Augen sind unsere wichtigsten Sinnesorgane. Im Alltag sind sie oft hohen Belastungen ausgesetzt, wobei der notwendige Ausgleich durch Ruhe und Entspannung meist zu kurz kommt. Die Folge dieses Ungleichgewichts ist nicht selten ein frühes Nachlassen der Sehkraft. Im Mittelpunkt eines Seminars der VHS Langenhagen am Freitag, 8. Oktober, von 18 bis 21.15 Uhr stehen Qi-Gong-Übungen, die der Entspannung und Energetisierung der Augen dienen sowie Übungen zur Entspannung des Schulter-Nacken-Bereichs. Tipps zur Gesunderhaltung der Augen und Anleitung zur Massage wichtiger Akupunkturpunkte ergänzen das Programm. Bitte kommen Sie in bequemer Kleidung und bringen Sie eine Decke mit. Anmeldungen: schriftlich oder per e-mail (info@vhs-langenhagen.de), weitere Informationen im Programmheft oder unter www.vhs-langenhagen.de oder telefonisch unter (0511) 73 07-97 04.