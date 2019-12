Qualis für Sportbuzzer Masters

Zwei Fußball-Hallenturniere im Januar

Langenhagen (ok). Einmal Bronze, einmal Gold: Im Januar stehen in Langenhagen in der Robert-Koch-Realschulhalle zwei Qualifikationsturniere für das Sportbuzzer-Masters auf dem Zettel. Das geht am Sonnabend, 18. Januar, in der Swiss-Life-Hall mit den zwölf besten Teams der insgesamt 13 Turniere über die Bühne. Der MTV Engelbostel-Schulenburg richtet am Sonnabend, 4. Januar, den aviation-ground-service-Cup aus. Am Start sind ab 11 Uhr die Lokalmatadore MTV -Engelbostel-Schulenburg, TSV Godshorn, TSV Krähenwinkel/Kaltenweide, DJK Sparta Langenhagen, SC Langenhagen und das Bezirksliga-Top-Team TSV Stelingen. Hochkarätig geht es eine Woche später am 11. und 12. Januar beim Hannover-Airport-Cup zu, den der TSV Krähenwinkel/Kaltenweide ausrichtet. Beginn ist am Sonnabend um 9 Uhr und am Sonntag um 10 Uhr. Am Start sind insgesamt 24 Mannschaften, die beiden höchstklassigen Team sind dabei MTV Eintracht Celle und 1. FC Germania Egestorf/Langreder aus der Oberliga. Die weiteren Mannschaften: TSV Burgdorf, TuS Davenstedt, STK Eilvese, MTV Engelbostel-Schulenburg, TSV Godshorn, OSV Hannover, TuS Harenberg, TSV Havelse, SC Hemmingen-Westerfeld, SV Iraklis Hellas, TSV Krähenwinkel/Kaltenweide I und II, DJK Sparta Langenhagen, FC Lehrte, SV Lindwedel-Hope, TuS Mecklenheide, TSV Mühlenfeld, SV Ramlingen/Ehlershausen, SV BE Steimbke, TSV Stelingen, SV Uhlenhorst Adler aus HaQualimburg und VfL Westercelle.