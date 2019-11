Rad gestohlen

Langenhagen. Eine 48-jährige Frau hatte ihr schwarzes Damenfahrrad, Marke Bicycle Trapez, nach Auskunft der Polizei am Freitag gegen 16.20 Uhrt unangeschlossen vor einem Hort an der Ringstraße abgestellt. Am Lenker hing der zusammengeklappte Roller der Tochter. Nachdem die Frau wieder den Hort verließ, war sowohl das eigene Fahrrad als auch der Roller der Tochter verschwunden. Mitarbeiter des Hortes konnten Hinweise auf einen Mann geben, der sich im Tagesverlauf auffällig vor dem Hort aufhielt. Weitere Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.