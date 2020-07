Rad gestohlen

Langenhagen (ok). Ein Dieb hat nach Auskunft der Polizei am Mittwoch zwischen 18.30 und 21.30 Uhr an der Kastanienallee ein weißes Damenrad der Marke Pegasus, Passion Da28 Wave, mitgehen lassen. Schadenshöhe: 325 Euro. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.