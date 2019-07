Rad weg

Langenhagen. Ein Dieb ließ nach Auskunft der Polizei am Sonnabend zwischen 5.30 und 17.20 Uhr entwendete das Mountainbike einer 22-Jährigen, das an der Feldstraße an einem Fahrradbügel angeschlossen war. Wert: 450 Euro. Zeujgenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 17.