Radfahrer schwer verletzt

85-Jähriger stürzt an der Resser Straße

Langenhagen. Ein Ausflug mit dem Fahrrad hat für einen 85-Jährigen inLangenhagen am Sonntag im Krankenhaus geendet. Der Mann war auszunächst ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gestürzt. DiePolizei sucht nun nach Zeugen. Nach ersten Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover unternahm der 85-Jährige zusammen mit seiner Frau einen Ausflug auf Fahrrädern. Bei der Fahrt nach Hause verlor die Frau ihren Mann jedoch aus dem Blick. Als sie zu Hause eintraf und ihr Mann fehlte, begab sie sich im Nahbereich auf die Suche nachihm. In der Resser Straße fand sie den 85-Jährigen schließlich, der rechts nebender Fahrbahn lag und bereits von Ersthelfern versorgt wurde. Mit schwerenVerletzungen kam der Mann in ein Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beimVerkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer (05 11) 109-18 88 zu melden.