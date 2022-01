Radfahrerin gestürzt

Langenhagen. Eine 32-jährige Autofahrerin aus Langenhagen übersah nach Auskunft der Polizei am Dienstag gegen 16.05 Uhr beim Einfahren von der Straße Vosskamp auf die Godshorner Straße eine auf dem Radweg querende 15-jährige Radfahrerin. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Daimler und dem Pedelec. Die Radfahrerin stürzte und verletzte sich hierbei leicht. Ein Rettungswagen transportierte die Jugendliche in ein Krankenhaus. Die Erziehungsberechtigten wurden informiert und erschienen an der Unfallstelle.