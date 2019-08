Radfahrerin leicht verletzt

Langenhagen. Eine 72-jährige Verkehrsteilnehmerin befuhr am Donnerstag um 16.25 Uhr mit ihrem Fahrrad die Grovestraße in Langenhagen. Auf Höhe eines am Fahrbahnrand geparkten Kastenwagens bog ein 22-jähriger Fahrradfahrer aus einem Nebenweg auf die Grovestraße ein und übersah dabei die 72-Jährige, sodass es zwischen den beiden Fahrradfahrern zum Zusammenstoß kam. Aufgrund der Kollision stürzte die 72-jährige Dame von ihrem Fahrrad und zog sich leichte Verletzungen in Form von Prellungen und Schürfwunden zu, sodass ein Rettungswagen zur Unfallstelle hinzugezogen wurde.