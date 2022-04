Radlader und Rüttelplatte geklaut

Langenhagen (ok). Ein gelber Radlader der Marke Wacker iim Wert von 20.000 Euro st nach Auskuft der Polizei von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße Alt-Engelbostel gestohlen worden, eine Rüttelplatte der Mark Bomag im Wert von 5.500 Euro in der Nacht von Donnerstag auf Freitag von einer Baustelle an der Rosenstraße/Ecke Ehlersstraße. Darüber hinaus ist im gesamten Stadtgebiet Werkzeug aus Autos entwendet worden. Zeugenhinweise bitte unter der Telefonnummer (0511) 109-42 15.