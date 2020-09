Radlerstammtisch

Langenhagen. Zum monatlichen Radlerstammtisch mit dem September-Klönschnack "rund ums Rad" lädt der Fahrrad-Club ADFC Langenhagen seine Mitglieder und alle radinteressierten Gäste auf die Außenterrasse des "Das Leibniz"/SCL ein: Start am Dienstag, 22. September, um 17 Uhr. Anmeldung ist per Email erforderlich bis Montag um 18 Uhr an Langenhagen@ADFC-Hannover.de. Mehr Angaben unter www.ADFC-Langenhagen.de.