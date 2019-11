Radlertreff im November

Langenhagen. Gäste und ADFC-Mitglieder sind herzlich willkommen beim November-Radfahrer-Stammtisch des Fahrrad-Clubs Langenhagen am Dienstag, 26. November, um 18.30 Uhr im "Das Leibniz"/SCL an der Leibnizstraße 56. Der Eintritt ist frei. Außer den schon traditionell vom ADFC selbstgebackenen Keksen gibt's wieder Interessantes "rund ums Rad", eine Bilder-Rückschau auf Touren und Veranstaltungen dieses Jahres und auch schon ein Vorschau aufs Neue Jahr. Fürs sicherere Rdfahren in der dunkleren Jahreszeit sind auch wieder gelbe Warnwesten zu haben. Mehr Infos, auch über weitere Veranstaltungen bis zum Jahresende, unter www.ADFC-Langenhagen.de.