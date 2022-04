Radrunde

Wedemark. Der Fahrrad-Club ADFC Langenhagen lädt Gäste und Mitglieder zur 52-Kilometer-Rad-Runde durch die Wedemark, bei gemütlichem Tempo und mit Einkehr auf halber Strecke. Abfahrt ist am Sonntag, 24. April, um 10.30 Uhr am Rathaus und um 11 Uhr am Bahnhof in Kaltenweide. Die Mitfahrt ist kostenfrei; eine vorherige Anmeldung unter Langenhagen@ADFC-Hannover.de erleichtert der Tourenleitung die Planung.