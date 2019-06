Radtour

Langenhagen. Am Freitag, 14. Juni, möchte der DRK-Ortsverein Langenhagen zu einer Radtour aufbrechen. Im gemütlichen Tempo geht es Richtung Bissendorf. Natürlich gibt es auch wieder die Gelegenheit zum Kaffeetrinken und zum Klönen. Alle Interessierten treffen sich um 14 Uhr am DRK-Treffpunkt an der Kastanienallee, um gemeinsam zu starten.