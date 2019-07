Radtour

Langenhagen. Am Sonntag, 14. Juli, möchte das DRK Langenhagen zu einer Radtour aufbrechen Diesmal ist das Ziel der Hermann-Löns-Park in Hannover. Natürlich gibt es auch wieder die Gelegenheit zum Kaffeetrinken und zum Klönen. Alle Interessierten treffen sich um 14 Uhr am DRK-Treffpunkt Kastanienallee, um gemeinsam zu starten.