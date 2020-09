Radtour

Langenhagen. Der ADFC Langenhagen lädt seine Mitglieder und alle radinteressierten Gäste ein zur 30-Kilometer-Nachmittags-Radtour in Richtung Springhorstsee mit Einkehr dort: Start ist am Donnerstag, 3. September, um 15 Uhr im Innenhof des Rathauses. Erforderlich ist die Anmeldung bis Mittwoch bis 18 Uhr an langenhagen@adfc-hannover.de, die Teilnehmerzahl ist beschränkt.