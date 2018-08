Radtour nach Ahlem

Langenhagen. Die ADFC-Ortsgruppe lädt Mitglieder und Gäste zu einer Radtour am Sonntag, 12. August, ein. Abfahrt ist um 10 Uhr auf dem Marktplatz am Rathauses. Die Tour führt über 28 Kilometer nach Ahlem zum Willy-Spahn-Park und zur Besichtigung des dortigen historischen Kalkbrennofens. Interessant ist dies nicht nur aus historischen Gründen, sondern auch weil Siegfried Frohner die Führung betreut, vielen bekannt als ehemaliger Bürgermeisterkandidat in Langenhagen. Weiter geht es vorbei am großen buddhistischen Tempel zur Einkehr in das Sport-Restaurant mit dem großen Namen "Endspiel" und danach zurück vorbei am ehemaligen Conti-KZ in Limmer. Die Mitfahrt ist kostenfrei, Spenden sind willkommen.