Radtour nach Bissendorf

21. August, 10 Uhr: Radio- und Fernsehmuseum

Langenhagen. Einen wahren Schatz zeigt Bernd Schmitz in seinem Radio- und Fernsehmuseum in Bissendorf den Mitfahrenden auf dieser Radtour: Mehr als 320 voll funktionsfähige Radios, Fernseher und Abspielgeräte und weiteres Zubehör vom Anfang der Radiowellen bis jetzt werden dort liebevoll präsentiert und vom Besitzer dieses privaten Museums mit viel Sachverstand erläutert. Der ADFC Langenhagen lädt Gäste und Mitglieder ein zur Radtour über 25 Kilometer dorthin, mit anschließender Einkehr: Treffpunkt ist am Mittwoch, 21. August, um 10 Uhr im Innenhof des Rathauses. Die Mitfahrt ist kostenfrei der Eintritt ins Museum ist frei: Spenden sind willkommen. Weitere Infos unter www.ADFC-Langenhagen.de.