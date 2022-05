Radtour nach Schloß Ricklingen

Langenhagen. Die Ortsgruppe Langenhagen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) startet am Sonnabend, 7.. Mai, wieder mit interessierten Gästen und mit den Mitgliedern zu einer Tagestour. Sie startet um 10:30 Uhr am Langenhagener Rathaus, und um 11 Uhr können Interessierte auch am S-Bahnhof in Kaltenweide dazustoßen. Der Weg führt über Stelingen und den Berenbosteler See bis nach Schloß Ricklingen, wo unter anderem die Radfahrer-Kirche und das Herzog-Albrecht-Denkmal besichtigt werden können. Auf dem Rückweg führt der Weg nach der Einkehr an den Seen in Garbsen vorbei. Die Tour wird in gemäßigtem Tempo gefahren und endet nach 50 Kilometern im Zentrum von Langenhagen. Mehr Infos unter www.ADFC-Langenhagen.de.