Radtour zur Geburtstagsparty

Langenhagen. Zur 25-Kilometer-Radtour zur Picknick-Geburtstags-Party lädt der ADFC Langenhagen alle Gäste und alle Mitglieder ein: Der bundesweite Fahrrad-Club ADFC wird 40 Jahre alt und dazu wird am Ufer der Ihme in Hannover kräftig gefeiert: Live-Musik, Fahradcheck und Fahrradinfo, Vorführungen, und mehr. Start dieser gemeinsamen Radfahrt ist am Sonntag, 25. August., um 10 Uhr im Rathausinnenhof in Langenhagen. Die Mitfahrt ist frei, Spenden sind willkommen. Mehr Informationen unter www.ADFC-Langenhagen.de.