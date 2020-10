Radweg wird fertiggestellt

Langenhagen (ok). Bis 9. Oktober wird der Radweg zwischen Silbersee und A2-Brücke fertiggestellt. Dann schließt sich für zwei Wochen der zweite Bauabschnitt bis zur General--Wever-Straße an. In diesem Zeitraum ist auch die Anschlussstelle Bothfeld in Fahrtrichtung Berlin gesperrt. Eine Umleitung ab Anschlusssetelle Bothfeld über die A2 – zunächst in Fahrtrichtung Dortmund mit Wendemöglichkeit in der Anschlussstelle Langenhagen ist eingerichtet. Alternativ ist die Anschlussstelle Lahe zu nutzen. Für die Dauer der Arbeiten wird der Fußgänger- und Radfahrerverkehr weiterhin entlang des Silbersees und dann südlich der A2 bis zur Langenforther Straße beziehungsweise entgegen gesetzt umgeleitet. Lediglich für den Einbau des neuen Radwegbelages wird die Umleitung kurzzeitig durch den Sahlkamp führen. Zudem ist weiiterhin die Sperrung des rechten Fahrstreifens in Fahrtrichtung Hannover (L 381/Langenforther Straße) erforderlich.